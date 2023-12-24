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МЮ в январе планирует купить нападающего. Трансфер центрального защитника пока не рассматривается

Англия

Оборону хотят усилить уже летом

МЮ в январе планирует купить нападающего. Трансфер центрального защитника пока не рассматривается

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в январе планирует сконцентрироваться на подписании центрального нападающего. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В сфере интересов "манкунианцев" находятся Дониелл Мален из "Боруссии" Дортмунд. Нидерландец сменил агента и хочет покинуть "шмелей".

Также среди кандидатов находятся Тимо Вернер из “Лейпцига” и Сери Гирасси из “Штутгарта”. Ранее сообщалось, что "быки" не прочь отпустить немецкого нападающего зимой, а отступные гвинейского форварда составляют 17,5 млн евро.

В то же время МЮ не рассматривает возможность покупки центрального защитника в январе. Это пункт для плана на летнее трансферное окно.

Ранее The Athletic заявлял об ограничениях для МЮ во время следующего трансферного окна. Финансовый фэйр-плей позволит "манкунианцам" брать футболистов только в аренду.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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