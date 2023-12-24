АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 2:1. Рождественское чудо? Нет, это рождественская обыденность

Маурисио Почеттино накануне этого матча сказал, что его команде будет чрезвычайно важно одержать три победы в следующих трех матчах, а победа над "Ньюкаслом" в серии пенальти посреди недели должна помочь коллективу получить положительный импульс, который они протянут и в следующие игры. Но когда он это говорил, то еще не знал, что на матч против "Вулверхэмптона" он не сможет рассчитывать на Энцо Фернандеса и Мойзеса Кайседо, фактически двух основных игроков центра поля нынешнего "Челси".

Среди интересных решений от Почеттино также выделяется и то, что Михаил Мудрик остался на скамейке запасных, а вместо него наставник решил выпустить сразу двух нападающих: Джексона и Брою, что выглядело довольно странно. Что касается Гари О'Нила, то состав его команды выглядел максимально прогнозируемо, там без сюрпризов.

И что же мы в итоге увидели? В первом тайме мы в основном наблюдали за тем, как гости "Молинью" забрали инициативу и безуспешно пытались ею воспользоваться: отличные моменты были как у Бройи, так и у Джексона, но нападающие лондонского коллектива максимально бездарно ими распорядились: первый не попал по мячу после хорошего прострела, а второй - банально не смог принять круглого в простой ситуации.

Моменты у ворот Жозе Са продолжили периодически возникать, пока на 32-й минуте не произошел, наверное, ключевой момент во встрече. На чужой половине поля Рахим Стерлинг перехватил мяч и "синие" вышли втроем на одного горемычного голкипера "волков". Но вместо того, чтобы отдать пас на пустые ворота одному из своих партнеров, Рахим решил пробивать и то, как он это сделал... это было максимально ужасно. Точно во вратаря, никакой хитрости, поэтому Са с легкостью с этим моментом справился.

Именно после того момента "Челси" уже не был таким, как раньше, хотя стоит отметить, что это скорее "Вулверхэмптон" проснулся и по-настоящему разозлился. Первые намеки на остроту у ворот Петровича начали появляться еще до конца первого тайма. А то, как они начали второй тайм - это вообще высший класс. В начале второй половины встречи хозяева просто задавили "Челси", сначала убойный момент был у Тоти Гомеша, но его удар головой отразил Петрович, а затем после еще одной подачи пробивал Марио Лемина и он уже нашел сетку ворот соперника. 1:0. Кто скажет, что это было не справедливо?

Такой гол заставил игру максимально раскрыться, "волки" не стали зажиматься к собственным воротам, они достаточно активно и массированно выходили в собственные атаки. А "Челси" пошел на риск: Нкунку вышел вместо опорного полузащитника Лесли Угочукву, а Михаил Мудрик - вместо Бройи. Почеттино бросил все в атаку, у него не было другого выбора.

И это должно было дать свои результаты, если бы "синие" славились своей реализацией, но вместо этого мы увидели как Тоти выносит мяч с линии ворот после удара от Нкунку, как Доусон ценой собственного здоровья спас свою команду от гол Рахима Стерлинга, в общем моментов у ворот Жозе Са хватало, "Челси" активно летел сравнивать счет. Но не нужно это путать с реально эффективным и мощным нашествием, нет. С большинством атак "синих" хозяева справились вообще без проблем. А ближе к концу острота всех атак лондонского коллектива просто исчезла.

Да и вообще вместо того, чтобы сравнять счет, "синие" решили пропустить еще один в компенсированное арбитром время. Потеря на фланге и прострел в штрафную площадку. Почему-то Бенуа Бадиашиль решил, что отдать пас за собственную спину будет лучшим решением: не выбить, не принять мяч, а дальше принимать решение, нет... лучше слепо отдать назад, а там оказался Мэтт Доэрти, который не прощает подобные ошибки. 2:0.

Через 2 минуты Кристофер Нкунку нашел возможность для удара головой после подачи от Рахима Стерлинга и забил свой первый гол в первом же матче в Английской Премьер-лиге. Но сокращение отставания не привело к полной ликвидации этого отставания, "Челси" проигрывает и вряд ли это вызывает какое-то удивление. Теперь у "волков" и "синих" по 22 очка, однако "Челси" остается на 10-м месте благодаря разнице забитых и пропущенных. Merry Christmas!

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Челси" 2:1

Голы: Лемина (51), Доэрти (90+3) — Нкунку (90+6)

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Доусон (С. Буэно, 70), Тоти — Семеду, Лемина Гомеш, Аит-Нури (У. Буэну, 87) — Хван, Сарабия (Дойл, 75) — Кунья (Доэрти, 86)

"Челси": Петрович — Гюсто (Бадиашиль, 80), Дисаси, Силва, Колвилл (Маатсен, 79) — Угочукву (Нкунку, 58), Галлахер — Палмер, Джексон (Мадуэке, 80), Стерлинг — Броя (Мудрик, 58)

Предупреждения: Лемина (27), Кунья (64), У. Буэну (90+10) — Галлахер (30), Палмер (56), Гюсто (60), Джексон (62), Стерлинг (90+9)