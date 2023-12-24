Мудрик выходит на поле в игре с Вулверхэмптоном. Челси проигрывает

На 58-й минуте матча 18-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" - "Челси" украинец Михаил Мудрик вышел на замену, чтобы помочь "пенсионерам" забить. Он заменил нападающего Армандо Броя.

По состоянию на данный момент лондонцы уступают со счетом 1:0. Гол на 51-й минуте забил Лемина.