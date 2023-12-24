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Мудрик выходит на поле в игре с Вулверхэмптоном. Челси проигрывает

Англия

Нужно снова спасать лондонцев

Мудрик выходит на поле в игре с Вулверхэмптоном. Челси проигрывает

Getty Images / Global Images Ukraine

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На 58-й минуте матча 18-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" - "Челси" украинец Михаил Мудрик вышел на замену, чтобы помочь "пенсионерам" забить. Он заменил нападающего Армандо Броя.

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По состоянию на данный момент лондонцы уступают со счетом 1:0. Гол на 51-й минуте забил Лемина.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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