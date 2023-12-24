Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны оценки Мудрика за полчаса игры с Вулверхэмптоном
Чем-то ярким не запомнился
Фото: пресслужби ФК "Челсі"
Украинский полузащитник Михаил Мудрик принял участие в матче 18-го тура АПЛ. Он вышел на 59-й минуте за "Челси" в игре с "Вулверхэмптоном".
За предоставленное время Михаил 28 раз коснулся мяча, отдал 20 пасов (17 из которых точных), совершил 3 подачи в штрафную соперника, 9 раз потерял мяч и ни разу не нанес удар по воротам.
Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца на 6,2 и 6,8 баллов соответственно.
Мудрик провел 18-й матч за "Челси" в сезоне 2023/24 годов. В его активе 3 гола и 1 ассист.
Популярное сейчас
- Не Пихаленок и Сваток. Ребров интересовался у Максимова еще одним игроком Днепра-1 для сборной
- Черноморец остался без вице-президента: Генинсон покинул клуб
- Моуриньо: Мы контролировали игру против команды, которая намного качественнее нас
- Мудрик спас от поражения и забил решающий пенальти. Челси - Ньюкасл 1:1, пен. 4:2. Обзор матча и видео голов
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке