Известны оценки Мудрика за полчаса игры с Вулверхэмптоном

Украинский полузащитник Михаил Мудрик принял участие в матче 18-го тура АПЛ. Он вышел на 59-й минуте за "Челси" в игре с "Вулверхэмптоном".

За предоставленное время Михаил 28 раз коснулся мяча, отдал 20 пасов (17 из которых точных), совершил 3 подачи в штрафную соперника, 9 раз потерял мяч и ни разу не нанес удар по воротам.

Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца на 6,2 и 6,8 баллов соответственно.

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Мудрик провел 18-й матч за "Челси" в сезоне 2023/24 годов. В его активе 3 гола и 1 ассист.