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Почеттино: Мы заслуживаем гораздо большего

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Клонит на то, что команда молодая

Почеттино: Мы заслуживаем гораздо большего

фото - Getty Images

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Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своих подопечных 2:1 "Вулверхэмптону".

Мы очень разочарованы, потому что я считаю, что мы заслуживаем гораздо большего. Эта конкуренция ранит тебя, когда ты недостаточно клиничен. Мы создавали моменты. Вот почему это так разочаровывает. Мы пропустили после нескольких угловых, и это было очень тяжело.

Мы молоды по возрасту. Это молодая команда. У нас есть игроки, которые играют впервые в лиге. Им нужно адаптироваться. Речь идет об уверенности и о качестве.

Нам нужно забивать, если мы хотим побеждать в играх. Мы очень разочарованы. Иногда мы должны оставаться чистыми, если не можем забить. Мы пропустили слишком много угловых. Нам нужно продолжать идти вперед и давить. Молодые команды учатся на таких играх.

"Челси" располагается на 10-м месте АПЛ. Следующая игра для них запланирована на 27 декабря. Тогда они сойдутся с "Кристал Пэлас".

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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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