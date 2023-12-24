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Почеттино: Мы заслуживаем гораздо большего
Клонит на то, что команда молодая
фото - Getty Images
Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своих подопечных 2:1 "Вулверхэмптону".
Мы очень разочарованы, потому что я считаю, что мы заслуживаем гораздо большего. Эта конкуренция ранит тебя, когда ты недостаточно клиничен. Мы создавали моменты. Вот почему это так разочаровывает. Мы пропустили после нескольких угловых, и это было очень тяжело.
Мы молоды по возрасту. Это молодая команда. У нас есть игроки, которые играют впервые в лиге. Им нужно адаптироваться. Речь идет об уверенности и о качестве.
Нам нужно забивать, если мы хотим побеждать в играх. Мы очень разочарованы. Иногда мы должны оставаться чистыми, если не можем забить. Мы пропустили слишком много угловых. Нам нужно продолжать идти вперед и давить. Молодые команды учатся на таких играх.
"Челси" располагается на 10-м месте АПЛ. Следующая игра для них запланирована на 27 декабря. Тогда они сойдутся с "Кристал Пэлас".
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