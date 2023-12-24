Почеттино: Мы заслуживаем гораздо большего

Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своих подопечных 2:1 "Вулверхэмптону".

Мы очень разочарованы, потому что я считаю, что мы заслуживаем гораздо большего. Эта конкуренция ранит тебя, когда ты недостаточно клиничен. Мы создавали моменты. Вот почему это так разочаровывает. Мы пропустили после нескольких угловых, и это было очень тяжело.

Мы молоды по возрасту. Это молодая команда. У нас есть игроки, которые играют впервые в лиге. Им нужно адаптироваться. Речь идет об уверенности и о качестве.

Нам нужно забивать, если мы хотим побеждать в играх. Мы очень разочарованы. Иногда мы должны оставаться чистыми, если не можем забить. Мы пропустили слишком много угловых. Нам нужно продолжать идти вперед и давить. Молодые команды учатся на таких играх.