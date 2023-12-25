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Гарри Невилл: В 2023 году Манчестер Юнайтед был абсолютным позором
Экс-игрок МЮ раскритиковал команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, а ныне телеэксперт Гарри Невилл прокомментировал новость о том, что британский миллиардер Джим Рэтклифф приобрел 25% акций "красных дьяволов".
"В 2023 году "Манчестер Юнайтед" был абсолютным позором. Время для этой сделки действительно неподходящее, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом.
В любом случае всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ привести клуб в порядок и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами", - написал Невилл в своём аккаунте в социальной сети X.
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