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Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Центральный матч Boxing Day в 2023 году
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига не устает каждый год дарить болельщикам очередной тур чемпионата на День Подарков и на этот раз подарок довольно массовый. Центральный матч всего 19-го тура пройдет именно в этот день.
Кризисный "Манчестер Юнайтед" будет принимать у себя дома злую команду Унаи Эмери. Почему злую? Ну после недавней ничьей с "Шеффилд Юнайтед" они точно не в лучшем настроении.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 26 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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