Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Английская Премьер-лига не устает каждый год дарить болельщикам очередной тур чемпионата на День Подарков и на этот раз подарок довольно массовый. Центральный матч всего 19-го тура пройдет именно в этот день.

Кризисный "Манчестер Юнайтед" будет принимать у себя дома злую команду Унаи Эмери. Почему злую? Ну после недавней ничьей с "Шеффилд Юнайтед" они точно не в лучшем настроении.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 26 декабря.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла" Смотреть трансляцию

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