Астон Вилла интересуется хавбеком Лидса

Вингером английского "Лидса" Крисенсиом Саммервиллом интересуются несколько клубов, в частности Астон Вилла. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Но "Лидс" не намерен продавать футболиста в январском трансфере, потому что считают его ключевым игроком в команде.

Несколько месяцев назад английский клуб отклонил предложение "Бернли", которые предложили около 20 миллионов фунтов.