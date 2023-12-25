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Астон Вилла интересуется хавбеком Лидса
Английский клуб не намерен продавать игрока
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Вингером английского "Лидса" Крисенсиом Саммервиллом интересуются несколько клубов, в частности Астон Вилла. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Но "Лидс" не намерен продавать футболиста в январском трансфере, потому что считают его ключевым игроком в команде.
Несколько месяцев назад английский клуб отклонил предложение "Бернли", которые предложили около 20 миллионов фунтов.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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