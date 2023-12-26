Манчестер Сити - рекордсмен АПЛ по набранным очкам в 2023 году

"Манчестер Сити" лучший в чемпионате Англии по количеству набранных очков в 2023 году, сообщает портал Squawka. Команда Гвардиолы набрала 87 очков за календарный год.

Второе место занимает "Астон Вилла", которая набрала 82 очка. Замыкает тройку лондонский "Арсенал" (81 очко).

В 2023 году "Манчестер Сити" завоевал пять трофеев (чемпионат Англии, Кубок Англии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира) и стал первым английским клубом, которому удалось завоевать столько титулов за один календарный год.

После 18 туров "Манчестер Сити" занимает пятое место в АПЛ с 34 очками. Лидирует в чемпионате "Арсенал" (40 очков).

Следующий матч "МС" проведет с "Эвертоном". Встреча на "Гудисон Парк" состоится 27 декабря.