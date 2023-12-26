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Эрик тен Хаг: Уверен, болельщики МЮ разочарованы в нас. Мы должны все исправить
Тренер МЮ считает, что команда должна реабилитироваться перед болельщиками
Getty Images / Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг считает, что "МЮ" должен реабилитироваться перед болельщиками.
- Что хотите сказать болельщикам "Манчестер Юнайтед" перед важной игрой с "Астон Виллой"? Нужна ли вам их поддержка?
- Во-первых, я уверен, что они очень разочарованы в нас. И мы должны все исправить. Нам нужно сделать все по-другому.
Мы очень ценим все то время, что они поддерживают нас, даже несмотря на неудачи, которые мы пережили в сезоне. Они все время за нас, и мы очень ценим это.
Конечно, нам нужна любая поддержка. Но прежде всего мы с командой должны это сделать, - сказал тренер "Манчестер Юнайтед".
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