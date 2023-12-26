Почеттино о 56 карточках Челси в сезоне: Игроки расстроены и хотят побеждать. Дело не в дисциплине

Маурисио Почеттино объяснил большое количество карточек у игроков "Челси".

В нынешнем сезоне АПЛ игроки "Челси" получили 56 желтых карточек - больше, чем любая другая команда турнира.

Завтрашний матч с "Кристал Пэлас" из-за перебора карточек пропустят Рахим Стерлинг и Коул Палмер.

"Мы в большом клубе, здесь чувствуется давление. Когда вы расстроены, и у вас, возможно, нет опыта, как у других команд, вы совершаете ошибки.

Палмер проводит первый сезон как наш основной игрок. Это нормально. Игрокам не все равно, они расстроены и хотят побеждать. Дело не в дисциплине. Нам нужно лучше читать игру", - сказал главный тренер "Челси".