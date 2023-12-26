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Почеттино о 56 карточках Челси в сезоне: Игроки расстроены и хотят побеждать. Дело не в дисциплине

Англия

Почеттино объяснил большое количество карточек у игроков

Почеттино о 56 карточках Челси в сезоне: Игроки расстроены и хотят побеждать. Дело не в дисциплине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино объяснил большое количество карточек у игроков "Челси".

В нынешнем сезоне АПЛ игроки "Челси" получили 56 желтых карточек - больше, чем любая другая команда турнира.

Завтрашний матч с "Кристал Пэлас" из-за перебора карточек пропустят Рахим Стерлинг и Коул Палмер.

"Мы в большом клубе, здесь чувствуется давление. Когда вы расстроены, и у вас, возможно, нет опыта, как у других команд, вы совершаете ошибки.

Палмер проводит первый сезон как наш основной игрок. Это нормально. Игрокам не все равно, они расстроены и хотят побеждать. Дело не в дисциплине. Нам нужно лучше читать игру", - сказал главный тренер "Челси".

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Источник:
apnews
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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