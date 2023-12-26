Без Забарного не обойдется. Борнмут - Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В АПЛ сегодня, как и всегда в конце года, насыщенный день. В одном из матчей сыграет "Борнмут" нашего Ильи Забарного. Трудно представить, чтобы без украинца в основе. Поэтому смотрим.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Матч состоится в 17:00. Смотреть можно на Setanta Sports.

АПЛ

"Борнмут" - "Фулхэм"

Видеотрансляция - Setanta Sports