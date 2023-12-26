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Без Забарного не обойдется. Борнмут - Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Борнмут - Фулхэм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
В АПЛ сегодня, как и всегда в конце года, насыщенный день. В одном из матчей сыграет "Борнмут" нашего Ильи Забарного. Трудно представить, чтобы без украинца в основе. Поэтому смотрим.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Матч состоится в 17:00. Смотреть можно на Setanta Sports.
АПЛ
"Борнмут" - "Фулхэм"
Видеотрансляция - Setanta Sports
Трансляція матчу Борнмут - ФулгемСмотреть трансляцию
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
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