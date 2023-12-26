Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Астон Вилла" не впервые в этом сезоне подходит к матчу чемпионата с преимуществом над соперником. В сегодняшнем поединке похожая ситуация, однако, кроме силы "бирмингемцев", на этот фактор влияет также депрессивное состояние подопечных тен Хага. Благодаря этому "Вилла" имеет реальные шансы заработать важные сейчас для нее очки на "Олд Траффорд".

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

АПЛ, 19-й тур

26 декабря 2023.Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" 22:00 "Астон Вилла"

Телетрансляция – Setanta Sports