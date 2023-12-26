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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Новая эпоха на Олд Траффорд – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" не впервые в этом сезоне подходит к матчу чемпионата с преимуществом над соперником. В сегодняшнем поединке похожая ситуация, однако, кроме силы "бирмингемцев", на этот фактор влияет также депрессивное состояние подопечных тен Хага. Благодаря этому "Вилла" имеет реальные шансы заработать важные сейчас для нее очки на "Олд Траффорд".

АПЛ, 19-й тур

26 декабря 2023.Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" 22:00 "Астон Вилла"

Телетрансляция – Setanta Sports

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Астон Вілла
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