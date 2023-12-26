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Эдди Хау: Я понимаю и уважаю, любое проявление недовольства со стороны болельщиков

Англия

Эдди Хау высказался о плохих результатах команды

Эдди Хау: Я понимаю и уважаю, любое проявление недовольства со стороны болельщиков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказался о плохих результатах команды:

"Мы сейчас переживаем непростой период. Я понимаю и уважаю, любое проявление недовольства со стороны болельщиков. Но атмосфера на стадионе была хорошей", - цитирует главного тренера Фабрицио Романо.

Болельщики освистывали игроков "Ньюкасла" после матча против "Ноттингем Форест" в рамках 19-го тура Английской Премьер-Лиги.


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Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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