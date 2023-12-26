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Хет-трик Вуда. Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3. Обзор матча и видео голов
Обзор матча 19-го тура АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 декабря, состоялся матч "Ньюкасл Юнайтед" - "Ноттингем Форест" в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги.
"Сороки" в первом тайме вырвались в перед на 23 минуте поединка, благодаря реализованному пенальти Исака. Но затем на его гол ответил Крис Вуд, сделав хет-трик. В итоге матч завершился со счетом - 3:1 в пользу гостей.
АПЛ, 19-й тур
Голы: Исак 23' (П), Вуд 45+1', 53', 60'
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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