  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хет-трик Вуда. Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хет-трик Вуда. Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Обзор матча 19-го тура АПЛ

Хет-трик Вуда. Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 26 декабря, состоялся матч "Ньюкасл Юнайтед" - "Ноттингем Форест" в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги.

"Сороки" в первом тайме вырвались в перед на 23 минуте поединка, благодаря реализованному пенальти Исака. Но затем на его гол ответил Крис Вуд, сделав хет-трик. В итоге матч завершился со счетом - 3:1 в пользу гостей.

АПЛ, 19-й тур
"Ньюкасла Юнайтед" - "Ноттингем Форест" 1:3
Голы: Исак 23' (П), Вуд 45+1', 53', 60'

По теме
yellow-arrow
Кипер Фулхэма Лено толкнул болбоя в матче с Борнмутом
yellow-arrow
Борнмут разгромил Фулхэм. Забарный получил отличные оценки за матч. ФОТО
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
обзор матчей Ноттингем Форест АПЛ Ньюкасл Крис Вуд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости