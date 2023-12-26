Хет-трик Вуда. Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3. Обзор матча и видео голов

Сегодня, 26 декабря, состоялся матч "Ньюкасл Юнайтед" - "Ноттингем Форест" в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги.

"Сороки" в первом тайме вырвались в перед на 23 минуте поединка, благодаря реализованному пенальти Исака. Но затем на его гол ответил Крис Вуд, сделав хет-трик. В итоге матч завершился со счетом - 3:1 в пользу гостей.