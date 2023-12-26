  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Я не знаю, когда Робертсон вернется, а Костас точно выбыл надолго
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Я не знаю, когда Робертсон вернется, а Костас точно выбыл надолго

Англия
Обновлено

Тренер Ливерпуля высказался о травме двух защитников

Клопп: Я не знаю, когда Робертсон вернется, а Костас точно выбыл надолго

х

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об игроках, которые выбыли на некоторое время из-за травмы.

"Я не знаю, когда Робертсон вернется, а Костас точно выбыл надолго. Посмотрим, как будет дальше. Нам сейчас очень тяжело, я не успел все обдумать. Иногда у игроков случаются травмы, мы должны это принять. Но перелом ключицы - это очень плохо. Это повреждение очень долго будет заживать. У Робертсона была другая травма, но на восстановление тоже уйдет куча времени".

Из-за отсутствия Робертсона и Цимикаса на левом фланге у "красных" действует номинальный центрбек Джо Гомес.

Читайте такжеКлопп о подкате Цимикаса: Я бы отдал свою ключицу, лишь бы он снова был в форме
По теме
yellow-arrow
Челси – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Челси – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 27.12.2023
yellow-arrow
В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
independent
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости