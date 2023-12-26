Клопп: Я не знаю, когда Робертсон вернется, а Костас точно выбыл надолго

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об игроках, которые выбыли на некоторое время из-за травмы.

"Я не знаю, когда Робертсон вернется, а Костас точно выбыл надолго. Посмотрим, как будет дальше. Нам сейчас очень тяжело, я не успел все обдумать. Иногда у игроков случаются травмы, мы должны это принять. Но перелом ключицы - это очень плохо. Это повреждение очень долго будет заживать. У Робертсона была другая травма, но на восстановление тоже уйдет куча времени".