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Клопп: Я не знаю, когда Робертсон вернется, а Костас точно выбыл надолго
Тренер Ливерпуля высказался о травме двух защитников
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об игроках, которые выбыли на некоторое время из-за травмы.
"Я не знаю, когда Робертсон вернется, а Костас точно выбыл надолго. Посмотрим, как будет дальше. Нам сейчас очень тяжело, я не успел все обдумать. Иногда у игроков случаются травмы, мы должны это принять. Но перелом ключицы - это очень плохо. Это повреждение очень долго будет заживать. У Робертсона была другая травма, но на восстановление тоже уйдет куча времени".
Из-за отсутствия Робертсона и Цимикаса на левом фланге у "красных" действует номинальный центрбек Джо Гомес.
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