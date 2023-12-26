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В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
Последнее Аудиомнение в 2023 году
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединок между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Как Микель Артета подставил Александра Зинченко, почему баскетболист Мартин Эдегор на самом деле не наиграл на 11-метровый для "Ливерпуля" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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