  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал

Англия

Последнее Аудиомнение в 2023 году

В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Читайте такжеКрейг Берли: Зинченко - не самый лучший защитник. Это одна из причин, по которой Гвардиола от него избавился

Как Микель Артета подставил Александра Зинченко, почему баскетболист Мартин Эдегор на самом деле не наиграл на 11-метровый для "Ливерпуля" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Челси – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Челси – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 27.12.2023
yellow-arrow
АПЛ. Бернли – Ливерпуль 0:2. Интригу нужно убивать раньше
Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Александр Зинченко Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости