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Челси – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Кризисное лондонское дерби

Челси – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Подопечные Маурисио Почеттино продолжают кататься на качелях и не имеют никакой стабильности в своих результатах. Если верить теории о том, что они играют успешно ровно через 1 матч, то именно эта встреча должна быть победной, ведь прошлая была проиграна.

"Кристал Пэлас" не побеждал уже почти 2 месяца. Матч против "Челси" выглядит как прекрасная возможность прервать свою кризисную серию, ведь "синие" любят и умеют отдавать победы тем, кто давно не чувствовал такого вкуса.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 27 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Челси" — "Кристал Пэлас"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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