Челси – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Подопечные Маурисио Почеттино продолжают кататься на качелях и не имеют никакой стабильности в своих результатах. Если верить теории о том, что они играют успешно ровно через 1 матч, то именно эта встреча должна быть победной, ведь прошлая была проиграна.

"Кристал Пэлас" не побеждал уже почти 2 месяца. Матч против "Челси" выглядит как прекрасная возможность прервать свою кризисную серию, ведь "синие" любят и умеют отдавать победы тем, кто давно не чувствовал такого вкуса.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 27 декабря.

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