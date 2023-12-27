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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2. Сказка тен Хага
"Манкунианцы" отыгрались со счета 0:2 благодаря дублю Гарначо и дебютному мячу Хойлунда
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 19-й тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" 3:2
Голы: Гарначо 59, 71, Хойлунд 82 – Макгинн 21, Дендонкер 26
Астон Вилла: Мартинес – Конса, Карлос, Лангле, Динь (Морено 50) – Бейли (Дзаньоло 77), Макгинн (Дуран 86), Дуглас Луиз, Рэмзи (Диаби 77) – Дендонкер (Ироэгбунам 86) – Уоткинс
Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Эванс, Варан, Далот – Мейну (Мактоминей 80), Эриксен (Гор 90+4) – Рашфорд (Антони 80), Фернандеш, Гарначо (Межбри 90+4) – Хойлунд (Камбвалла 88)
Предупреждения: Фернандеш 73 – Рэмзи 45+2, Диего Карлос 74
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