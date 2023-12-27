Тен Хаг - о камбэке и 3:2 с Астон Виллой: Ребята показали, что у нас есть характер

Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 в 19-м туре АПЛ. После первого тайма они уступали 0:2.

"Атмосфера сильно изменилась во втором тайме по сравнению с первым, но если вы посмотрите на первый тайм, то увидите, что мы проигрывали через два стандарта, в эти моменты мы были не так сосредоточены. Я думаю, что уже в первом тайме мы играли достаточно хорошо и продолжали стараться.

В перерыве я сказал команде: "Продолжайте верить и делать то, что мы делали, но на самом деле делайте еще больше". Нам нужно было оказывать все большее давление. Вы видели, что произошло, когда при счете 1:2 мы добавили давления".

О камбэке во втором тайме

"Я сказал перед игрой, что мы играли на равных с "Арсеналом", играли на равных с "Ливерпулем", поэтому, если мы будем выкладываться на полную, мы сможем победить кого угодно.

Поверьте, даже когда вы проиграете 0:2, это не имеет значения. Нужно продолжать в том же духе, проявлять характер, и сегодня ребята показали, что у нас действительно есть характер для этого. Я думаю, это было очень хорошее командное выступление", - сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".