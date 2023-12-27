Хойлунд - о первом голе в АПЛ: Надеюсь, что смогу развить это и двигаться дальше

Расмус Хойлунд высказался о первом забитом мяче в АПЛ.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" забил победный гол в ворота "Астон Виллы" в 19-м туре чемпионата Англии (3:2). Это был 15-й матч датчанина в рамках АПЛ.

"Прошло много времени, но да, я очень счастлив. Сейчас я самый счастливый человек на свете. Это было видно и по празднованию. Как сказал Гарначо, мы верили в себя до самого конца и сегодня одержали победу".

О том, насколько тяжело было ждать первого гола в чемпионате

"Как уже говорил тренер, я забил несколько голов в Лиге чемпионов, но, конечно, прошло определенное время, прежде чем я смог забить в Премьер-лиге. Теперь у меня это получилось, и я надеюсь, что смогу просто развить это и продолжать двигаться дальше.

Да, я помню гол. Удар с отскоком от штанги, хорошее завершение, так что я счастлив. Я также рад за нашу тройку нападающих, потому что сегодня мы проявили сильный характер и уверенность в себе", - сказал Хойлунд.