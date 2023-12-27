Челси - Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После поражения на Сочельник игрокам "Челси" просто необходимо заглаживать вину перед собственными болельщиками, которым они испортили настроение перед праздником. Хотя, фан-база клуба уже привыкла к подобным выходкам от своей команды, однако жажда к победам от нестабильных результатов меньше не становится. Ну а исправлять ошибки придется против команды, которая очень любит играть вничью и которая также далека от оптимальной формы на данную минуту. Лондонское дерби между двумя проблемными коллективами, это должно быть интересно.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

АПЛ, 19-й тур

27 декабря 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 21:30 "Кристал Пэлас"

Телетрансляция – Setanta Sports