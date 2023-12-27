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Челси - Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Челси и Мудрик мечтают о трех очках – смотреть прямую трансляцию

Челси - Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После поражения на Сочельник игрокам "Челси" просто необходимо заглаживать вину перед собственными болельщиками, которым они испортили настроение перед праздником. Хотя, фан-база клуба уже привыкла к подобным выходкам от своей команды, однако жажда к победам от нестабильных результатов меньше не становится. Ну а исправлять ошибки придется против команды, которая очень любит играть вничью и которая также далека от оптимальной формы на данную минуту. Лондонское дерби между двумя проблемными коллективами, это должно быть интересно.

АПЛ, 19-й тур

27 декабря 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 21:30 "Кристал Пэлас"

Телетрансляция – Setanta Sports

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