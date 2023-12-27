Почеттино - о Челси: Цель была - находиться на вершине. Но приходится бороться за другие вещи

Маурисио Почеттино признал, что "Челси" не выполняет цели на сезон. Лондонский клуб занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 22 очка в 18 играх.

"Если честно, моей целью, нашей целью было находиться на вершине. Даже если никто в это не верит. Но, конечно, сейчас мы находимся в положении, в котором приходится бороться за другие вещи.

Да, мы "Челси". У нас есть история и все остальное, поэтому мы хотим быть на вершине, но сейчас реальность такова, что мы должны повышать свой уровень, если хотим бороться и выигрывать больше матчей", - сказал Почеттино.