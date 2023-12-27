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Почеттино - о Челси: Цель была - находиться на вершине. Но приходится бороться за другие вещи

Англия
Обновлено

Почеттино признал, что Челси не выполняет цели на сезон

Почеттино - о Челси: Цель была - находиться на вершине. Но приходится бороться за другие вещи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Маурисио Почеттино признал, что "Челси" не выполняет цели на сезон. Лондонский клуб занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 22 очка в 18 играх.

"Если честно, моей целью, нашей целью было находиться на вершине. Даже если никто в это не верит. Но, конечно, сейчас мы находимся в положении, в котором приходится бороться за другие вещи.

Да, мы "Челси". У нас есть история и все остальное, поэтому мы хотим быть на вершине, но сейчас реальность такова, что мы должны повышать свой уровень, если хотим бороться и выигрывать больше матчей", - сказал Почеттино.

Сегодня "Челси" сыграет против "Кристал Пэлас" в 19-м туре АПЛ.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
SkySportsPL
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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