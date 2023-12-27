Защитник Тоттенхэма Ромеро выбыл из-за травмы задней поверхности бедра

Кристиан Ромеро не сыграет за "Тоттенхэм" в ближайших матчах.

Центральный защитник был заменен в перерыве матча 18-го тура АПЛ с "Эвертоном" (2:1) из-за травмы.

Тренер "Тоттенхэма" Постекоглу заявил, что Ромеро пропустит 4-5 недель из-за травмы задней поверхности бедра. Таким образом, аргентинец точно не сыграет против "Брайтона", "Борнмута", "Бернли" и "Манчестер Юнайтед".

С ноября за "Тоттенхэм" не играют полузащитники Джеймс Мэддисон и Родриго Бентанкур, а также защитник Микки ван де Вен.

В этом сезоне Ромеро провел 15 матчей в АПЛ и забил 3 гола.