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Защитник Тоттенхэма Ромеро выбыл из-за травмы задней поверхности бедра
Кристиан Ромеро не сыграет в ближайших матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кристиан Ромеро не сыграет за "Тоттенхэм" в ближайших матчах.
Центральный защитник был заменен в перерыве матча 18-го тура АПЛ с "Эвертоном" (2:1) из-за травмы.
Тренер "Тоттенхэма" Постекоглу заявил, что Ромеро пропустит 4-5 недель из-за травмы задней поверхности бедра. Таким образом, аргентинец точно не сыграет против "Брайтона", "Борнмута", "Бернли" и "Манчестер Юнайтед".
С ноября за "Тоттенхэм" не играют полузащитники Джеймс Мэддисон и Родриго Бентанкур, а также защитник Микки ван де Вен.
В этом сезоне Ромеро провел 15 матчей в АПЛ и забил 3 гола.
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