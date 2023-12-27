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Эмери - о 2:3 с МЮ: До 60-й минуты Вилла играла очень хорошо, но такая команда, как МЮ, способна на камбэк

Англия

Эмери прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед

Эмери - о 2:3 с МЮ: До 60-й минуты Вилла играла очень хорошо, но такая команда, как МЮ, способна на камбэк

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Унаи Эмери прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед".

Вчера "Астон Вилла" уступила "МЮ" на "Олд Траффорд" в матче 19-го тура АПЛ (2:3), ведя в счете (2:0) после 1-го тайма. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, на 3 очка отставая от "Ливерпуля".

"39 очков. Это потрясающе. Теперь вы спрашиваете меня об обратном! Хорошо, хорошо, проанализируем только сегодняшний вечер. Шестьдесят минут, фантастика. Фантастика.

Когда "Манчестер Юнайтед" забил первый гол, болельщики включились, атмосфера подгоняла их, и они отыгрались. А еще у них очень хорошие игроки. Да, мы должны были быть требовательными к себе, но в то же время и принимать это. Такая команда, как "Манчестер Юнайтед", способна на такой камбэк.

Я хочу начать анализ матча с первых 60 минут, которые мы отыграли очень хорошо. Затем, конечно, нам нужно набираться опыта, и мы должны совершенствоваться, чтобы достичь желаемого уровня. Наши игроки сейчас набираются опыта. У "Манчестер Юнайтед" опыта больше, чем у нас, они дольше находятся на самом высоком уровне.

Мы очень разочарованы, но принимаем это и пытаемся проанализировать всю первую часть нашего сезона", - сказал главный тренер "Астон Виллы" в эфире Amazon Prime.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Манчестер Юнайтед
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Источник:
goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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