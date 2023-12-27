Клопп: Это фантастика. 42 балла - действительно приятно видеть

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги первой части сезона Английской Премьер-лиги.

"Это фантастика. 42 балла - действительно приятно видеть. Первая часть сезона завершена, она была такой, как надо. Если "Арсенал" победит в четверг, то мы не будем отставать от первой позиции меньше чем на одно очко."

Сейчас подопечные Юргена лидируют в турнирной таблице АПЛ (42 очка) по итогам 19 туров. Но у команды Артеты на два балла меньше и матч в запасе.