Киран Триппьер прокомментировал поражение команды в матче против Фореста

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер прокомментировал поражение команды в матче против "Ноттингем Фореста".

"У нас было много травм. Ребята выкладывались и упорно работали друг за друга. Мы должны играть лучше во второй части сезона. Команды всегда переживают трудные моменты, и мы сейчас переживаем один из них. Но футбол быстро меняется, и наша команда обязательно восстановится".