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Киран Триппьер прокомментировал поражение команды в матче против Фореста
Клуб переживает непростой период
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер прокомментировал поражение команды в матче против "Ноттингем Фореста".
"У нас было много травм. Ребята выкладывались и упорно работали друг за друга. Мы должны играть лучше во второй части сезона. Команды всегда переживают трудные моменты, и мы сейчас переживаем один из них. Но футбол быстро меняется, и наша команда обязательно восстановится".
"Сороки", вчера, 26 декабря, проиграли "Ноттингему Форесту" со счетом - 1:3.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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