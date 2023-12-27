Хавбек Брайтона выбыл на несколько недель из-за травмы

В ближайших матчах "Брайтон" не сможет рассчитывать на своего полузащитника Каору Митома из-за травмы. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Мы потеряли Митома примерно на четыре-шесть недель", - говорит главный тренер клуба Роберто Де Дзерби.

Завтра, 28 декабря, "Брайтон" сыграет против "Тоттенхэма" в 19-м туре АПЛ в 21:30 по киевскому времени.