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Хавбек Брайтона выбыл на несколько недель из-за травмы

Англия
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Плохие новости для английского клуба

Хавбек Брайтона выбыл на несколько недель из-за травмы

х

Новина українською

В ближайших матчах "Брайтон" не сможет рассчитывать на своего полузащитника Каору Митома из-за травмы. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Мы потеряли Митома примерно на четыре-шесть недель", - говорит главный тренер клуба Роберто Де Дзерби.

Завтра, 28 декабря, "Брайтон" сыграет против "Тоттенхэма" в 19-м туре АПЛ в 21:30 по киевскому времени.

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Брайтон энд Хоув Альбион Каору Митома
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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