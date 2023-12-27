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Хавбек Брайтона выбыл на несколько недель из-за травмы
Плохие новости для английского клуба
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В ближайших матчах "Брайтон" не сможет рассчитывать на своего полузащитника Каору Митома из-за травмы. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Мы потеряли Митома примерно на четыре-шесть недель", - говорит главный тренер клуба Роберто Де Дзерби.
Завтра, 28 декабря, "Брайтон" сыграет против "Тоттенхэма" в 19-м туре АПЛ в 21:30 по киевскому времени.
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