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Клаудио Эчеверри близок к трансферу в Манчестер Сити - Инсайдер

Англия
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Оба клуба обсуждают оптимальное решение по оплате

Клаудио Эчеверри близок к трансферу в Манчестер Сити - Инсайдер

х

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Английский "Манчестер Сити" близок к подписанию 17-летнего полузащитника "Ривера Плейт" Клаудио Эчеверри. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, "горожане" сделали официальное предложение в размеры 25 миллионов евро. Оба клуба обсуждают оптимальное решение по оплате. Но сделка будет заключена. Клаудио останется в "Ривере Плейт" на правах аренды.

Клаудио Эчеверри сыграл 6 матчей и отдал 1 ассист во всех турнирах этого сезона.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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