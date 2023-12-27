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Клаудио Эчеверри близок к трансферу в Манчестер Сити - Инсайдер
Оба клуба обсуждают оптимальное решение по оплате
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Английский "Манчестер Сити" близок к подписанию 17-летнего полузащитника "Ривера Плейт" Клаудио Эчеверри. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, "горожане" сделали официальное предложение в размеры 25 миллионов евро. Оба клуба обсуждают оптимальное решение по оплате. Но сделка будет заключена. Клаудио останется в "Ривере Плейт" на правах аренды.
Клаудио Эчеверри сыграл 6 матчей и отдал 1 ассист во всех турнирах этого сезона.
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