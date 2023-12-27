Клаудио Эчеверри близок к трансферу в Манчестер Сити - Инсайдер

Английский "Манчестер Сити" близок к подписанию 17-летнего полузащитника "Ривера Плейт" Клаудио Эчеверри. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, "горожане" сделали официальное предложение в размеры 25 миллионов евро. Оба клуба обсуждают оптимальное решение по оплате. Но сделка будет заключена. Клаудио останется в "Ривере Плейт" на правах аренды.

Клаудио Эчеверри сыграл 6 матчей и отдал 1 ассист во всех турнирах этого сезона.