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Арсенал - Вест Хэм: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Арсенал - Вест Хэм: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

28-го декабря состоятся заключительные два матча первого круга АПЛ 2023/24. В одном из них встретятся две лондонские команды – лидер по потерянным очкам "Арсенал" будет принимать "Вест Хэм". "Молотобойцы" постараются прервать проигрышную серию в матчах против "канониров" в чемпионате Англии, которая длится семь матчей.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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