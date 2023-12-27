Тен Хаг прокомментировал продажу 25% акций МЮ компании Ineos

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал продажу акций клуба компании Ineos.

"Думаю, что это положительно повлияет на клуб. У них большой опыт работы в спорте - "Формула-1", велокоманда и футбольные клубы. Они могут только помочь нам достичь наших целей. Они хотят работать с нами, как и мы с ними", - цитирует главного тренера Skysports.