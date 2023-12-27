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Провалилась вся команда. Статистические порталы оценили игру Ярмолюка в матче против Вулверхэмптона
Украинец вышел в стартовом составе команды
Фото: Brentford FC
Сегодня, 27 декабря, украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк сыграл в матче 19-го тура Премьер-лиги против "Вулверхэмптона" (1:4).
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19-летний хавбек вышел в стартовом составе команды и отыграл 45 минут.
Игру украинца порталы оценили в 6.4 (sofascore) и 6.1 (whoscored).
За все игровое время Ярмолюк сделал 30 касаний мяча, отдал 15 (75%) точных передач, победил в 3 удачных обводках и в одном воздушном единоборстве. Также на счету украинца две удачных попытки дриблинга.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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