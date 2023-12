АПЛ. Команда Ярмолюка дома разгромно уступила Вулверхэмптону

Английская Премьер-лига, 19 тур

"Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Этот матч также можно назвать "украинским дерби в Англии". В стартовом составе "Брентфорда" появился представитель молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк, а его соперником стал защитник с украинскими корнями Макс Килман. Победу праздновала команда второго.

Очень результативным оказалось начало матча: уже на 16 минуте счет был 1:2. Но обо всем по порядку. Гости забили два быстрых гола с интервалом в 81 секунду. Сначала Лемина замкнул навес Сарабии с фланга. Впоследствии Хван обокрал соперников у чужих ворот. Коллинз отдал слишком слабую передачу обратно на голкипера, кореец опередил Флеккена, обвел его и забил уже в пустые.

При таком счете уже “Брентфорд” сразу же побежал вперед. И забил в первой же опасной атаке. После возни с мячом в воздухе вблизи штрафной площадки "шмелей", круглый все-таки долетел до Виссы. Конголезец забил свой четвёртый гол в сезоне.

