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АПЛ. Команда Ярмолюка дома разгромно уступила Вулверхэмптону
Украинец сыграл первый тайм
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 19 тур
"Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Этот матч также можно назвать "украинским дерби в Англии". В стартовом составе "Брентфорда" появился представитель молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк, а его соперником стал защитник с украинскими корнями Макс Килман. Победу праздновала команда второго.
Очень результативным оказалось начало матча: уже на 16 минуте счет был 1:2. Но обо всем по порядку. Гости забили два быстрых гола с интервалом в 81 секунду. Сначала Лемина замкнул навес Сарабии с фланга. Впоследствии Хван обокрал соперников у чужих ворот. Коллинз отдал слишком слабую передачу обратно на голкипера, кореец опередил Флеккена, обвел его и забил уже в пустые.
При таком счете уже “Брентфорд” сразу же побежал вперед. И забил в первой же опасной атаке. После возни с мячом в воздухе вблизи штрафной площадки "шмелей", круглый все-таки долетел до Виссы. Конголезец забил свой четвёртый гол в сезоне.
An incredible 3 goals in just 3 minutes and 3 seconds in west London ⚡️— Premier League (@premierleague) December 27, 2023
Wolves currently lead Brentford 3-1 ????#BREWOL | #FestiveFixtures pic.twitter.com/tWsTSHWCNS
По состоянию на 22 минуту команды нанесли всего четыре удара по воротам – результативность составила 75%. Впоследствии они продолжили свою голевую феерию, а вернее это сделали гости. Хван оформил дубль, отлично сыграл на острие атаки. Он положил центрбека Янельта на газон и пробил мимо голкипера.
Ярмолюк больше отрабатывал в защите, чем играл на атаку. К примеру, удачно играл на подборе. Однако все равно выполнял очень много работы, в том числе черновой. Хозяева вообще мало атаковали до перерыва. А на второй тайм Томас Франк украинца не выпустил.
"Пчелы" после перерыва поджали гостей поближе к их воротам. Много подавали стандартов, били по воротам, однако остроту создавали "волки". На 76 минуте Кунья попал в штангу, а через несколько минут Беллегарде сделал счет разгромным. Интересно, что француз вышел на поле вместо автора дубля Хвана, который получил повреждения.
???????????? pic.twitter.com/RKNbkOnKDt— Wolves (@Wolves) December 27, 2023
Впервые в сезоне "Брентфорд" проиграл с разгромным счетом. Сегодня защита "пчел" действовала действительно ужасно. У "волков" очень быстрая атака, поэтому Хван и компания воспользовались ошибками соперника. Лондонцы остаются на 14 месте АПЛ, "Вулверхэмптон" поднялся на 11.
"Брентфорд" – "Вулверхэмптон" 1:4
Голы: Висса 16 – Лемина 13, Хван 14, 28, Беллагарде 79
Брентфорд: Флэккен – Коллинз, Пиннок, Янельт – Расмуссен (Йенсен 67), Норгорд, Ярмолюк (Дамсгорд 46), Годдос – Висса (Олакигбе 86), Мопе, Льюис-Поттер (Перт-Гаррис 86)
Вулверхэмптон: Са – Килман, Буэно, Тоти – Семеду (Догерти 64), Лемина, Гомеш, Аит-Нури (Буэну 80) – Сарабия (Дойл 65), Кунья – Хван (Беллагарде 45+7)
Предупреждения: Норгорд 43 – Килман 54
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