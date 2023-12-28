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Арсенал – Вест Хэм. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Арсеналом" и "Вест Хэмом".
"Канониры" ведут ожесточенную борьбу с "Ливерпулем" за лидерство в турнирной таблице. Позади половина чемпионата, коллектив Артеты хочет извлечь урок из прошлогодней кампании и не терять тонус. Выйдет ли на поле Александр Зинченко? Порадует ли "Арсенал" своих болельщиков на "Эмирейтс"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 28 декабря – в 22:10 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Костюк
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