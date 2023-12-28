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Гвардиола - о пенальти в ворота Эвертона: Я не знаю правил. В одном случае это 11-метровый, в другом - нет

Англия

Тренер считает, что в АПЛ судьи непоследовательны

Гвардиола - о пенальти в ворота Эвертона: Я не знаю правил. В одном случае это 11-метровый, в другом - нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола считает, что в АПЛ судьи непоследовательны.

Матч "Манчестер Сити" с "Эвертоном" (3:1) в АПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Джона Брукса.

"Каждый день напоминаю игрокам, на что они способны. Есть стандарты, которым нужно соответствовать. Это накладывает на нас дополнительную ответственность, поэтому стандарты не должны снижаться.

Думаю, первый тайм получился действительно хорошим. Во втором тайме пришлось атаковать быстрее, используя вингеров и забегания, и у нас это здорово получалось. Футболисты снова показали, насколько они особенные.

Мы знаем, что после всего одной победы за шесть матчей люди задавали вопросы, и это нормально, потому что результаты - это главное. Но мы близки [к вершине таблицы], как и "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Астон Вилла". Мы хотим быть наверху.

Я не видел повтора пенальти [за игру Онана рукой], извините. Я сообщу вам потом. Я не знаю правил. В одном случае это пенальти, в другом - нет. В Европе правила совсем другие. Может, однажды ситуация прояснится.

Травма Стоунза выглядит не очень хорошо, но посмотрим. Проблема - с голеностопом", - сказал главный тренер "Манчестер Сити" в эфире Amazon Prime после победы над "Эвертоном" (3:1).

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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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