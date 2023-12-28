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45 минут Ярмолюка. Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4. Видео голов и обзор матча

Англия

"Брентфорд" на своем поле уступил "Вулверхэмптону"

45 минут Ярмолюка. Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Предлагаем вашему внимаю видео голов и обзор матча 19-го тура АПЛ, в котором "Брентфорд" на своем поле принимал "Вулверхэмптон". Игра завершилась в пользу гостей со счетом 4:1.

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"Волки" первыми вышли вперед на 13-й минуте благодаря голу Лемина, а уже через минуту Хван удвоил преимущество своей команды. Буквально через пару минут Висса сократил отставание хозяев. Однако до конца первого тайма "Вулвз" забил третий гол - дубль в активе Хвана. После перерыва "Вулверхэмптон" довел дело до разгрома усилиями Беллагарде.

Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк вышел в основе и отыграл первый тайм, после чего был заменен на Миккеля Дамсгора.

Чемпионат Англии, 19-й тур, Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стедиум"
"Брентфорд" – "Вулверхэмптон" 1:4
Голы: Висса 16 – Лемина 13, Хван 14, 28, Беллагарде 79.

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Вулверхэмптон Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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