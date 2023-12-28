Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
45 минут Ярмолюка. Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4. Видео голов и обзор матча
"Брентфорд" на своем поле уступил "Вулверхэмптону"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Предлагаем вашему внимаю видео голов и обзор матча 19-го тура АПЛ, в котором "Брентфорд" на своем поле принимал "Вулверхэмптон". Игра завершилась в пользу гостей со счетом 4:1.
"Волки" первыми вышли вперед на 13-й минуте благодаря голу Лемина, а уже через минуту Хван удвоил преимущество своей команды. Буквально через пару минут Висса сократил отставание хозяев. Однако до конца первого тайма "Вулвз" забил третий гол - дубль в активе Хвана. После перерыва "Вулверхэмптон" довел дело до разгрома усилиями Беллагарде.
Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк вышел в основе и отыграл первый тайм, после чего был заменен на Миккеля Дамсгора.
Чемпионат Англии, 19-й тур, Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стедиум"
"Брентфорд" – "Вулверхэмптон" 1:4
Голы: Висса 16 – Лемина 13, Хван 14, 28, Беллагарде 79.
Популярное сейчас
- Мудрик коротко прокомментировал свое повреждение
- ВСУ уничтожили 27 танков и 42 боевые бронированные машины за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Один из лучших среди опорников и партнеров по обороне. Известны оценки Миколенко за матч с Манчестер Сити
- Гари Невилл: Нужно убрать Зинченко, он обуза
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы