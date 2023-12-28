Капитан МЮ Фернандеш создал 100 голевых моментов в АПЛ за 2023 год

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш создал 100 голевых моментов в матчах английской Премьер-лиги за 2023 календарный год, сообщает Squawka. Капитан "красных дьяволов" стал лидером чемпионата Англии по этому показателю.

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Также сообщается, что такое достижение удавалось лишь одному игроку АПЛ с момента начала подсчета этой статистики в сезоне-2004/2005. В 2015 году немецкий полузащитник Месут Озил, который на тот момент выступал за лондонский "Арсенал", создал 104 голевых момента.

В текущем сезоне чемпионата Англии 29-летний португалец принял участие в 18 встречах "Манчестер Юнайтед", в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ "Манчестер Юнайтед" располагается на шестом месте с 31 очком.