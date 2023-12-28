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Брайтон - Тоттенхэм. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча АПЛ

Англия

Брайтон - Тоттенхэм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Брайтон - Тоттенхэм. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча АПЛ

Новина українською

Не слишком насыщенный на футбольные события день, но в Англии – своя интересная атмосфера. Команда бывшего тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби сыграет против одного из фаворитов чемпионата.

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Матч "Брайтон" - "Тоттенхэм" состоится в четверг, 28-го ноября, в 21:30. Смотреть можно на Setanta Sports.

АПЛ. 19-й тур

"Брайтон" – "Тоттенхэм"

Видеотрансляция - Setanta Sports

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
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