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Брайтон - Тоттенхэм. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча АПЛ
Брайтон - Тоттенхэм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Не слишком насыщенный на футбольные события день, но в Англии – своя интересная атмосфера. Команда бывшего тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби сыграет против одного из фаворитов чемпионата.
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Матч "Брайтон" - "Тоттенхэм" состоится в четверг, 28-го ноября, в 21:30. Смотреть можно на Setanta Sports.
АПЛ. 19-й тур
Видеотрансляция - Setanta Sports
Трансляція матчу Брайтон - ТоттенгемСмотреть трансляцию
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
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