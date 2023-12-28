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Арсенал - Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арсенал - Вест Хэм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В этом туре АПЛ уже много инфоповодов создавали украинцы. В частности, был гол Мудрика. А что предложит Александр Зинченко в составе "Арсенала"? Его команда сыграет против "Вест Хэма".
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Матч "Арсенал" - "Вест Хэм" состоится в четверг, 28-го ноября, в 21:30. Смотреть можно на Setanta Sports+.
АПЛ. 19-й тур
"Арсенал" - "Вест Хэм"
Видеотрансляция - Setanta Sports+
Трансляція матчу Арсенал - Вест ГемСмотреть трансляцию
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