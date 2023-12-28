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Арсенал - Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арсенал - Вест Хэм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Арсенал - Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В этом туре АПЛ уже много инфоповодов создавали украинцы. В частности, был гол Мудрика. А что предложит Александр Зинченко в составе "Арсенала"? Его команда сыграет против "Вест Хэма".

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Матч "Арсенал" - "Вест Хэм" состоится в четверг, 28-го ноября, в 21:30. Смотреть можно на Setanta Sports+.

АПЛ. 19-й тур

"Арсенал" - "Вест Хэм"

Видеотрансляция - Setanta Sports+

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Трансляція матчу Арсенал - Вест Гем
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