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Агент талантливого хавбека подтвердил трансфер в Манчестер Сити

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Переход 17-летнего аргентинца в АПЛ подтвержден

Агент талантливого хавбека подтвердил трансфер в Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент полузащитника "Ривера" Энцо Монтепаоне подтвердил, что полузащитник Клаудио Эчеверри вскоре перейдет в "Манчестер Сити".

"Я могу подтвердить, что сейчас все готово к трансферу 17-летнего аргентинца в "Манчестер Сити". Мы очень счастливы".

Клаудио Эчеверри сыграл 6 матчей и отдал 1 ассис во всех турнирах этого сезона.

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Манчестер Сити
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Источник:
calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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