Агент талантливого хавбека подтвердил трансфер в Манчестер Сити

Агент полузащитника "Ривера" Энцо Монтепаоне подтвердил, что полузащитник Клаудио Эчеверри вскоре перейдет в "Манчестер Сити".

"Я могу подтвердить, что сейчас все готово к трансферу 17-летнего аргентинца в "Манчестер Сити". Мы очень счастливы".