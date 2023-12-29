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Ювентус может подписать форварда Болоньи

Англия

Цена трансфера составляет 40 миллионов евро

Ювентус может подписать форварда Болоньи

calciomercato

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Итальянский "Ювентус" заинтересовался нидерландским нападающим Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает издание Сalciomercato.

По информации, форвард нравится итальянскому клубу, но он пока не спешит делать официальные предложения "Болонье" по подписанию игрока. Но летом "Ювентус" все-таки попытается договориться о переходе Джошуа Зиркзе.

Цена трансфера составляет 40 миллионов евро и ранее СМИ сообщали, что половину от этой суммы получит "Бавария".

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Источник:
calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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