АПЛ. Арсенал – Вест Хэм 0:2. Подарок для Ливерпуля

Английская Премьер-лига, 19 тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

В последний раз "Арсенал" проигрывал "Вест Хэму" на "Эмирейтс" еще в августе 2015 года. С тех пор "канониры" одержали восемь подряд домашних побед над "молотобойцами". Сегодня подопечные Артеты проиграли команде Мойеса второй раз за два месяца, включая выездной матч Кубка лиги 1 ноября.

Классически для себя "Арсенал" кружил вокруг чужой штрафной на старте матча. Однако хозяева то необязательно теряли матч, то проваливали зоны. В общем, играли довольно неуверенно и несбалансированно.

Зато "Вест Хэм" в очередной раз за последнее время вышел слаженно выступать вторым номером. Это у "молотобойцев" получилось и сегодня. Свой гол на 13 минуте они забили в первой (и практически единственной в первом тайме) атаке. Здесь не обошлось без помощи "канониров". Эмерсон подал с левого фланга, Габриэль не смог вынести летящий прямо у него мяч. Зато попал прямо в ногу Зинченко. От украинца круглый полетел к лицевой линии, откуда Боуэн прострелил на Соучека – тот попал в ворота.

Tomas Soucek opens the scoring in north London! ⚒️



Arsenal had 71.9% possession in the opening 15 minutes...#ARSWHU pic.twitter.com/RVW2tka8aZ — Premier League (@premierleague) December 28, 2023

Были (до сих пор еще есть) вопросы относительно легитимности гола. Мяч теоретически мог покинуть пределы поля во время ассиста от Боуэна. Адекватный для этой ситуации повтор в трансляции так и не показали. Арбитры после просмотра VAR решили засчитать взятие ворот.

VAR simply cannot say if this ball is in or out so Tomáš Souček's goal stands!#beINPL #AFC #WHUFC pic.twitter.com/xU6kKXl5N4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 28, 2023

К концу тайма "Арсенал" включился, за счет чего гости подсели. Однако хотя бы что-то удавалось только Эдегору. Он очень хотел разгонять атаки, однако не было с ким: Мартинелли, Сака и Троссард не походили сами на себя. Да и Жезус впереди транжирил момент за моментом. Сака этим свойством тоже отличился на 42 минуте: не реализовал выход один на один с голкипером, попав в штангу.

После перерыва первый момент создали хозяева, но гости снова забили с единственного шанса за 45 минут. В этот раз помогла подача с углового. Зинченко, рост которого составляет 175 сантиметров, проиграл единоборство и потерял 1,94-метрового Мавропаноса. Грек забил в ворота своей бывшей команды, но гол не праздновал.

It's two for @WestHam! ✌️



Konstantinos Mavropanos scores against his former club to double the Hammers' advantage ???? #ARSWHU pic.twitter.com/FKYVd2w5Tk — Premier League (@premierleague) December 28, 2023

И кто в этом случае должен нести наказание за пропущенный гол? Зинченко? Ну так можно тогда постоянно собак на него сбрасывать. Мавропанос был на голову (и в прямом, и в переносном смысле) заранее сильнее в этой дуэли. Но почему-то украинец играл с греком. Но с другой стороны, практически все футболисты "канониров" невысокого роста. Трудно здесь противостоять таким великанам.

При счете 0:2 сыграл фактор Ареоля. В общей сложности он записал в свой актив восемь сейвов, большинство из которых были действительно эффектными. Дважды француз спасал после ударов Жезуса, еще раз Габи с превосходной позиции не попал в створ. С такой реализацией о чемпионстве можно забыть.

“Арсенал” остается на втором месте, в двух очках отрыва от лидера Ливерпуля. "Вест Хэм" в то же время обгоняет МЮ и сейчас находится на шестой позиции. Соперники команды Артеты за чемпионство получили прекрасный подарок на Рождество от “молотобойцев”.

"Арсенал" – "Вест Хэм" 0:2

Голы: Соучек 13, Мавропанос 55

Арсенал: Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Нелсон 64) – Эдегор, Райс, Троссард (Смит-Роу 79) – Сака, Жезус, Мартинелли (Нкетиа 64)

Вест Хэм: Ареола – Цоуфал, Мавропанос, Огбонна, Эмерсон – Альварес, Соучек – Кудус, Уорд-Праус, Пакета (Бенрахма 33) – Боуэн

Предупреждение: Нелсон 72, Жезус 90+1

Нереализованный пенальти: Бенрахма 90+5 (голкипер)