“Очень слабая игра”. Стали известны оценки Зинченко за матч с Вест Хэмом

“Арсенал” выполнил 30 ударов по воротам “Вест Хэма”, 77 раз коснулся мяча в штрафной соперника, но при этом умудрился проиграть “хаммерс” со счетом 0:2. Могло быть и 0:3, если бы Бенрахма на последней минуте реализовал пенальти.

Александр Зинченко начал матч в старте, и, к сожалению, поучаствовал в двух голах в ворота “Арсенала”.

Сначала Зинченко и Габриэл не разобрались в своей штрафной, бразилец, выбивая мяч, ударил прямо в украинца, и Соучек своевременно сыграл на отскоке. Во втором голе именно Зинченко почему-то действовал против центрбека “Вест Хэма” Мавропаноса, и ожидаемо проиграл борьбу рослому греку (194 см).

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Саймон Коллинз из Standart Sport принял во внимание эти факторы и поставил украинцу всего лишь три балла из десяти.

“Зинченко слабо сыграл в двух забитых голах “Вест Хэма”, особенно во втором мяче после углового. Очень слабый матч”.

Football London поставил украинцу пять баллов.

“Очередные ошибки в обороне Зинченко стоили очков “Арсеналу”. Недоразумение с Габриэлом выглядело ужасно, но и еще хуже – потери во владении. У украинца сейчас явные проблемы с формой”.

Статистический портал Sofascore сгенерировал за матч украинцу 6.8 баллов. Зинченко выполнил две острые передачи, общий процент точности передач – 91% (60 из 66). Зинченко один раз нарушил правила и восемь раз потерял мяч. От Whoscored Зинченко получил 6.2.