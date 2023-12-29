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Эдегор - о 0:2 от Вест Хэма: Арсенал создал более чем достаточно, чтобы победить
Мартин высказался о поражении Арсенала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мартин Эдегор высказался о поражении "Арсенала" от "Вест Хэма" (0:2).
"Я думаю, что мы создали более чем достаточно моментов, чтобы забить голы и победить. Не хватало мелких деталей, последнего паса или точности в завершении.
Мы должны извлечь из этого урок. Нам надо играть лучше и острее перед воротами соперника.
Голы, которые мы пропустили, дались сопернику слишком легко. Исход матчей решается в штрафной площадке, перед воротами. Сегодня мы недостаточно хорошо сыграли.
Это была последняя домашняя игра в году, мы хотели поставить эффектную точку. Но сегодня был не наш день. Нам нужно посмотреть на себя со стороны, вынести урок и двигаться дальше", - сказал капитан "канониров".
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