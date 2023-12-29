Эдегор - о 0:2 от Вест Хэма: Арсенал создал более чем достаточно, чтобы победить

Мартин Эдегор высказался о поражении "Арсенала" от "Вест Хэма" (0:2).

"Я думаю, что мы создали более чем достаточно моментов, чтобы забить голы и победить. Не хватало мелких деталей, последнего паса или точности в завершении.

Мы должны извлечь из этого урок. Нам надо играть лучше и острее перед воротами соперника.

Голы, которые мы пропустили, дались сопернику слишком легко. Исход матчей решается в штрафной площадке, перед воротами. Сегодня мы недостаточно хорошо сыграли.

Это была последняя домашняя игра в году, мы хотели поставить эффектную точку. Но сегодня был не наш день. Нам нужно посмотреть на себя со стороны, вынести урок и двигаться дальше", - сказал капитан "канониров".