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Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии IFFHS

Англия

Наставник Манчестер Сити признан лучшим тренером года

Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии IFFHS

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером 2023 года.

В течение 2023 календарного года Хосеп Гвардиола выиграл английскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира по футболу.

Отметим, что испанец входил в пятерку лучших тренеров в мире на протяжении 14 лет, а также выигрывал эту награду в 2009 и 2011 годах.

52-летний Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. Вместе с командой он выиграл 16 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии.

Ранее испанец тренировал каталонскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию". Всего за свою карьеру Гвардиола завоевал 37 титулов.

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Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
iffhs
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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