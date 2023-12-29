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Гвардиола - лучший тренер 2023 года по версии IFFHS
Наставник Манчестер Сити признан лучшим тренером года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером 2023 года.
В течение 2023 календарного года Хосеп Гвардиола выиграл английскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира по футболу.
Отметим, что испанец входил в пятерку лучших тренеров в мире на протяжении 14 лет, а также выигрывал эту награду в 2009 и 2011 годах.
52-летний Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. Вместе с командой он выиграл 16 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии.
Ранее испанец тренировал каталонскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию". Всего за свою карьеру Гвардиола завоевал 37 титулов.
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