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"Мы чувствовали себя львами". Де Дзерби - о победе Брайтона над Тоттенхэмом

Англия

Команда экс-тренера "Шахтера" обыграла "шпор" со счетом 4:2

"Мы чувствовали себя львами". Де Дзерби - о победе Брайтона над Тоттенхэмом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над "Тоттенхэмом" (4:2) в матче 19-го тура АПЛ.

"Мы провели отличную игру. "Тоттенхэм" - невероятная команда. Перед игрой я сказал, что я очень уважаю Энджа Постекоглу, потому что они играют в невероятный футбол. Я горжусь нашим выступлением, потому что мы играли с действительно хорошей командой.

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Нам не повезло во время их первого гола, и чтобы сыграть 70 минут, как мы это сделали, мы должны решить, какими мы хотим быть. Для этого мы должны принять последние 20 минут. Мы страдали, потому что "Тоттенхэм" - один из лучших команд в АПЛ.

Мы чувствовали себя львами, и за это я доволен как первыми 70 минутами, так и последними 20", - заявил Де Дзерби.

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Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
BBC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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