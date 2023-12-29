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"Мы чувствовали себя львами". Де Дзерби - о победе Брайтона над Тоттенхэмом
Команда экс-тренера "Шахтера" обыграла "шпор" со счетом 4:2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над "Тоттенхэмом" (4:2) в матче 19-го тура АПЛ.
"Мы провели отличную игру. "Тоттенхэм" - невероятная команда. Перед игрой я сказал, что я очень уважаю Энджа Постекоглу, потому что они играют в невероятный футбол. Я горжусь нашим выступлением, потому что мы играли с действительно хорошей командой.Читайте такжеАПЛ. Брайтон - Тоттенхэм 4:2. День открытых дверей
Нам не повезло во время их первого гола, и чтобы сыграть 70 минут, как мы это сделали, мы должны решить, какими мы хотим быть. Для этого мы должны принять последние 20 минут. Мы страдали, потому что "Тоттенхэм" - один из лучших команд в АПЛ.
Мы чувствовали себя львами, и за это я доволен как первыми 70 минутами, так и последними 20", - заявил Де Дзерби.
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