Гвардиола - о возвращении Холанда: В январе, надеюсь. Пока он не работает с командой

Пеп Гвардиола надеется, что Эрлинг Холанд вернется на поле в январе.

Из-за травмы нападающий не выходил на поле с 6 декабря.

"Холанд много тренируется, но пока он не работает с командой. Кевин - в общей группе. Эрлинг - пока что нет, но ему лучше. Это не стрессовое повреждение и не перелом. Вопрос в том, когда исчезнет боль. Надеюсь, в январе. У него была перегрузка, кость в порядке, но ему больно. Это не маленький и худой Фонден. Эрлинг огромный, поэтому иногда бывает сложно.

Все будет хорошо. Когда это будет так, он вернется и будет играть. Врачи приходят каждое утро и говорят: "Этот игрок доступен, а этот - нет". До тех пор я просто выбираю состав, и мы играем", - сказал Гвардиола.

Также Пеп заявил, что не будет спешить с возвращением Кевина де Брюйне на поле.

"Он близок, но у него была усталость. Нужно проявлять осторожность - все-таки он был травмирован три месяца. Как и в случае с восстановлением после "крестов" в течение шести месяцев, здесь, если ты нарушишь временные рамки, он снова травмируется.

Это была серьезная травма, но он тренируется с нами. Мы настроены позитивно. Скоро он вернется.

Я бы хотел, чтобы де Брюйне сыграл в следующей игре или против "Хаддерсфилда", но важно, чтобы он остался здоровым надолго, а не на одну-две игры", - сказал Гвардиола.