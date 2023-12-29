Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола - о возвращении Холанда: В январе, надеюсь. Пока он не работает с командой
Из-за травмы нападающий не выходил на поле с 6 декабря
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола надеется, что Эрлинг Холанд вернется на поле в январе.
Из-за травмы нападающий не выходил на поле с 6 декабря.
"Холанд много тренируется, но пока он не работает с командой. Кевин - в общей группе. Эрлинг - пока что нет, но ему лучше. Это не стрессовое повреждение и не перелом. Вопрос в том, когда исчезнет боль. Надеюсь, в январе. У него была перегрузка, кость в порядке, но ему больно. Это не маленький и худой Фонден. Эрлинг огромный, поэтому иногда бывает сложно.
Все будет хорошо. Когда это будет так, он вернется и будет играть. Врачи приходят каждое утро и говорят: "Этот игрок доступен, а этот - нет". До тех пор я просто выбираю состав, и мы играем", - сказал Гвардиола.
Также Пеп заявил, что не будет спешить с возвращением Кевина де Брюйне на поле.
"Он близок, но у него была усталость. Нужно проявлять осторожность - все-таки он был травмирован три месяца. Как и в случае с восстановлением после "крестов" в течение шести месяцев, здесь, если ты нарушишь временные рамки, он снова травмируется.
Это была серьезная травма, но он тренируется с нами. Мы настроены позитивно. Скоро он вернется.
Я бы хотел, чтобы де Брюйне сыграл в следующей игре или против "Хаддерсфилда", но важно, чтобы он остался здоровым надолго, а не на одну-две игры", - сказал Гвардиола.
Популярное сейчас
- Залужный сообщил количество уничтоженных воздушных целей противника в результате сегодняшнего удара
- Не только Матвиенко. Наполи хочет приобрести еще одного игрока Шахтера
- Экс-тренер Шахтера решил покинуть французский клуб - Источник
- АПЛ. Челси – Кристал Пэлас 2:1. Мудрик забивает — команда побеждает
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО