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Тен Хаг: Наша команда сможет победить любого, когда сильнейшие игроки вернутся

Англия

Главный тренер МЮ рассказал, что его команда сможет победить любого соперника

Тен Хаг: Наша команда сможет победить любого, когда сильнейшие игроки вернутся

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции рассказал, что его команда сможет победить любого соперника

"В матче против "Астон Виллы" мы доказали, что несмотря на все неудачи, которые мы имели, команда может побеждать. Ни один клуб не имел такого количества проблем, как мы.

Мы играли на равных с "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Астон Виллой" - три лучшие команды в Премьер-лиге. Поэтому мы можем обыграть любого соперника.

Наша команда сможет победить любого с правильным менталитетом, когда сильнейшие игроки вернутся".

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
manchester еvening news
Опубликовал: Екатерина Власова
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