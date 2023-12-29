Тен Хаг: Наша команда сможет победить любого, когда сильнейшие игроки вернутся

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции рассказал, что его команда сможет победить любого соперника

"В матче против "Астон Виллы" мы доказали, что несмотря на все неудачи, которые мы имели, команда может побеждать. Ни один клуб не имел такого количества проблем, как мы.

Мы играли на равных с "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Астон Виллой" - три лучшие команды в Премьер-лиге. Поэтому мы можем обыграть любого соперника.

Наша команда сможет победить любого с правильным менталитетом, когда сильнейшие игроки вернутся".