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Гвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей
Тренер Ман Сити прокомментировал борьбу за титул АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о борьбе за титул Премьер-лиги.
"Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей. Если побеждаем, то остаемся. То же самое и у других команд. Будьте спокойны, все может случиться. Результаты матчей вы не можете спрогнозировать".
"Манчестер Сити" завтра, 30 декабря, сыграет последний матч в этом году с "Шеффилд Юнайтед" в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:manchester evening news
Опубликовал: Екатерина Власова
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