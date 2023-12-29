Гвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о борьбе за титул Премьер-лиги.

"Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей. Если побеждаем, то остаемся. То же самое и у других команд. Будьте спокойны, все может случиться. Результаты матчей вы не можете спрогнозировать".