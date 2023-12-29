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Гвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей

Англия
Обновлено

Тренер Ман Сити прокомментировал борьбу за титул АПЛ

Гвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о борьбе за титул Премьер-лиги.

"Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей. Если побеждаем, то остаемся. То же самое и у других команд. Будьте спокойны, все может случиться. Результаты матчей вы не можете спрогнозировать".

"Манчестер Сити" завтра, 30 декабря, сыграет последний матч в этом году с "Шеффилд Юнайтед" в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
manchester evening news
Опубликовал: Екатерина Власова
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