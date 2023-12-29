Лутон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В этом сезоне домашняя арена "Лутона" стала настоящей крепостью, где ни одна из гостевых команд не может иметь легкой прогулки. На "Кенилворт Роуд" хоть и выиграли, но сильно пострадали "Манчестер Сити" и "Арсенал", потерял очки "Ливерпуль". Теперь очередь пройти это испытание и подопечным Маурисио Почеттино.

Что же получится показать у максимально нестабильной и молодой команды аргентинского специалиста в непростых условиях? Узнаем уже совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 30 декабря.

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