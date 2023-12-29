  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лутон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лутон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Очередной сюрприз на "Кенилворт Роуд"?

Лутон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В этом сезоне домашняя арена "Лутона" стала настоящей крепостью, где ни одна из гостевых команд не может иметь легкой прогулки. На "Кенилворт Роуд" хоть и выиграли, но сильно пострадали "Манчестер Сити" и "Арсенал", потерял очки "Ливерпуль". Теперь очередь пройти это испытание и подопечным Маурисио Почеттино.

Что же получится показать у максимально нестабильной и молодой команды аргентинского специалиста в непростых условиях? Узнаем уже совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 30 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Лутон" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Четыре игрока Манчестер Сити пропустят матч против Шеффилда
yellow-arrow
Лутон – Челси. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 30.12.2023
yellow-arrow
Почеттино оценил шансы Мудрика сыграть в ближайшем матче Челси
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Маурисио Почеттино Челси (Лондон) АПЛ Лутон Таун Где смотреть футбол Михаил Мудрик смотреть футбол онлайн Роб Эдвардс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости