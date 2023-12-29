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Лутон – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередной сюрприз на "Кенилворт Роуд"?
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне домашняя арена "Лутона" стала настоящей крепостью, где ни одна из гостевых команд не может иметь легкой прогулки. На "Кенилворт Роуд" хоть и выиграли, но сильно пострадали "Манчестер Сити" и "Арсенал", потерял очки "Ливерпуль". Теперь очередь пройти это испытание и подопечным Маурисио Почеттино.
Что же получится показать у максимально нестабильной и молодой команды аргентинского специалиста в непростых условиях? Узнаем уже совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 30 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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